Хожалов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1934
Дата смерти29.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1934
Рождение ребёнка
02.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хожалова Лидия
Рождение ребёнка
18.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хожалова Лидия
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хожалова Лидия
Смерть
29.12.2018