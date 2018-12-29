Хожалов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хожалов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1934

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1934

Отец: Хожалов Николай Фролович

Мать: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хожалова Лидия

Рождение ребёнка
18.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хожалова Лидия

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хожалова Лидия

Смерть
29.12.2018
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