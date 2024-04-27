Suits Hansi Adam
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти28.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Hansi-Matsi Ansi Adam
Мать: Ansi Ann
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1807
Дочь: Zimbrot (Suits) Lotta
Мать ребёнка: Ann
Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
08.11.1821
Дочь: (Suits) Liis
Мать ребёнка: Ann
Hansi-Matsi
Бракосочетание
1833
Жена: Suits, Kanna Ann
Смерть
28.12.1849