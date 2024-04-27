Suits Hansi Adam 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Suits Hansi Adam

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

28.12.1849

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

1793 г.р.

Дети

1807 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Hansi-Matsi Ansi Adam

Мать: Ansi Ann

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1807

Дочь: Zimbrot (Suits) Lotta

Мать ребёнка: Ann

Hansi-Matsi
Рождение ребёнка
08.11.1821

Дочь: (Suits) Liis

Мать ребёнка: Ann

Hansi-Matsi
Бракосочетание
1833

Жена: Suits, Kanna Ann

Смерть
28.12.1849

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