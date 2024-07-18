(Gusar) Lene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Gusar) Lene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1837 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1849 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Gussar Jahn

Отец ребёнка: Gusar Erman

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Gusar) Liese

Отец ребёнка: Gusar Erman

Рождение ребёнка
1845

Сын: Gussar Jacob

Отец ребёнка: Gusar Erman

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Gusar) Kattris

Отец ребёнка: Gusar Erman

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Gussar) Anne

Отец ребёнка: Gusar Erman

Смерть
Неизвестно

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