(Gusar) Lene
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Gussar Jahn
Отец ребёнка: Gusar Erman
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Gusar) Liese
Отец ребёнка: Gusar Erman
Рождение ребёнка
1845
Сын: Gussar Jacob
Отец ребёнка: Gusar Erman
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Gusar) Kattris
Отец ребёнка: Gusar Erman
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Gussar) Anne
Отец ребёнка: Gusar Erman
Смерть
Неизвестно