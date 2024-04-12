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Горбунов Иоанн Ефремович

Место рождения

Кулаково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Татьяна Лаврентьевна

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: Ярославской губернии, Ростовского уезда, д. Каменка крестьянин Ефим Беляев д. Рушиново крестьянин Николай Горбунов по н: д. Рушиново крестьяне Иван Лаврентьевич Сорокин и Григорий Сорокин
Смерть
Неизвестно
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