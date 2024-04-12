Горбунов Иоанн Ефремович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: Ярославской губернии, Ростовского уезда, д. Каменка крестьянин Ефим Беляев д. Рушиново крестьянин Николай Горбунов по н: д. Рушиново крестьяне Иван Лаврентьевич Сорокин и Григорий Сорокин
Смерть
Неизвестно