Добрынин Давид Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Добрынин Яков Евтифьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Добрынина Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Добрынина Марина Давыдовна
Мать ребёнка: Добрынина Ульяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно