Добрынин Давид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Давид Яковлевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Добрынин Яков Евтифьевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Добрынин Яков Давыдович

Мать ребёнка: Добрынина Ульяна Емельяновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Добрынина Марина Давыдовна

Мать ребёнка: Добрынина Ульяна Емельяновна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Ульяна Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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