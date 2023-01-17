Кёниг Леопольд Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кёниг Леопольд Егорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.12.1821

Дата смерти

30.12.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1867 по 1880
г. Бонн, Германия
Место жительства
С 1880 по 1903
г. Канны, Франция
Смерть
30.12.1903
г. Канны, Франция
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