Кёниг Леопольд Егорович
Место рождения
Дата рождения07.12.1821
Дата смерти30.12.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867 по 1880
г. Бонн, Германия
Место жительства
С 1880 по 1903
г. Канны, Франция
Смерть
30.12.1903
г. Канны, Франция