Ширёва (Васильева) Клара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти18.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: Васильев Иван
Рождение ребёнка
14.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширёв Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширёв Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2012
Похороны
Неизвестно