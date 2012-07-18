Ширёва (Васильева) Клара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширёва (Васильева) Клара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

18.07.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: Васильев Иван

Мать: Васильева Зинаида Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширёв Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширёв Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширёв Виктор Сергеевич

Смерть
18.07.2012
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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