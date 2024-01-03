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Белокунов Борис Михайлович

Место рождения

Худат, Азербайджан

Дата рождения

1935

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
1975 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Белоконь Михаил Алексеевич

Мать: Белоконь (Кривобокова) Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Сын: Белокунов Валерий Боисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Сын: Белокунов Анатолий Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998

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