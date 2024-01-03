Белокунов Борис Михайлович
Место рожденияХудат, Азербайджан
Дата рождения1935
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Сын: Белокунов Валерий Боисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Сын: Белокунов Анатолий Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998