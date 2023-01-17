Гончаров Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Иван Александрович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

18.06.1812

Дата смерти

27.09.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1812 по 1822
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1822 по 1834
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1834 по 1835
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1835 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.09.1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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