Гончаров Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения18.06.1812
Дата смерти27.09.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1812 по 1822
Место жительства
С 1822 по 1834
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1834 по 1835
Место жительства
С 1835 по 1891
Смерть
27.09.1891