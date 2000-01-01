Кукушкин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудачкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно