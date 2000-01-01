Кукушкин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудачкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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