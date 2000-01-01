Курочкина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Онуфрий Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Курочкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курочкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно