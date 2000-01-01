Курочкина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Онуфрий Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Курочкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курочкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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