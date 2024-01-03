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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Личагина) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Личагин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Личагина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Личагин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Личагин Иван

Смерть
До 1930

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