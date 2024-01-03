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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Личагина) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Личагин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Личагина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Личагин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Личагин Иван
Смерть
До 1930