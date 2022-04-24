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Коневский Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

24.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Коневский Иван Андреевич

Мать: Коневская Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2022
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: перес COVID, но в итоге возникли проблемы с легкими
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