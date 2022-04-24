Коневский Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти24.04.2022
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2022
Причина смерти: перес COVID, но в итоге возникли проблемы с легкими