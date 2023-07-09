Шитов Алексей Александрович 14.07.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Алексей Александрович

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Место рождения

Апатиты

Дата рождения

14.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1982

Отец: Шитов Александр Григорьевич

Мать: Шитова (Городилова) Галина Александровна

Апатиты
Место жительства
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
09.07.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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