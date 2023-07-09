Шитов Алексей Александрович
Место рожденияАпатиты
Дата рождения14.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1982
Апатиты
Место жительства
Неизвестно
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
09.07.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности