Сафонов Сергей
Место рождения
Дата рождения07.04.1960
Дата смерти21.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1960
Отец: Сафонов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Сафонова (Бабич) Алла
Бракосочетание
1980
Жена: Сафонова (Бабич) Алла
Рождение ребёнка
12.04.1981
Сын: Сафонов Сергей
Мать ребёнка: Сафонова (Бабич) Алла
Рождение ребёнка
26.04.1982
Сын: Сафонов Максим
Мать ребёнка: Сафонова (Бабич) Алла
Рождение ребёнка
09.01.1991
Сын: Сафонов Василий
Мать ребёнка: Сафонова (Степанова) Людмила
Смерть
21.05.2002