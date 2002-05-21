Сафонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Сергей

Сафонов Сергей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.04.1960

Дата смерти

21.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1960

Отец: Сафонов Анатолий

Мать: Сафонова (Гришенкова) Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Степанова) Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Сафонова (Бабич) Алла

Бракосочетание
1980

Жена: Сафонова (Бабич) Алла

Рождение ребёнка
12.04.1981

Сын: Сафонов Сергей

Мать ребёнка: Сафонова (Бабич) Алла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.04.1982

Сын: Сафонов Максим

Мать ребёнка: Сафонова (Бабич) Алла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1991

Сын: Сафонов Василий

Мать ребёнка: Сафонова (Степанова) Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.2002
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.