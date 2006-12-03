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Олейникова Кристина Денисовна
Олейникова Кристина Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.2006
Пол
Женский
Отец
Олейников денис валерьевич
1983 г.р.
Мать
Олейникова (Курмангалиева) яна магзунмовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
во
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2006
Отец:
Олейников денис валерьевич
Мать:
Олейникова яна магзунмовна
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