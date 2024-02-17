(РоссомахаКарась) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(РоссомахаКарась) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карась Никифор

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Россомаха Михаил Иванович

Отец ребёнка: Россомаха Иван Северинович

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Россомаха Иван Северинович

Смерть
Неизвестно
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