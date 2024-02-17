(РоссомахаКарась) Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карась Никифор
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
20.11.1936
Сын: Россомаха Михаил Иванович
Отец ребёнка: Россомаха Иван Северинович
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Россомаха Иван Северинович
Смерть
Неизвестно