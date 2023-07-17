Селивин Силивин Селявин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1894
Сын: Селивин Силивин Селявин Борис Фёдорович
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1898
Сын: Селивин Силивин Селявин Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1900
Сын: Селивин Силивин Селявин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Селивина Силивина Селявина Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична
Смерть
Неизвестно