Селивин Силивин Селявин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивин Силивин Селявин Фёдор Михайлович

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Мать: Селивина Силивина Селявина Силевена Марина Афанасиева

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1892

Жена: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Селивин Силивин Селявин Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Селивин Силивин Селявин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Селивин Силивин Селявин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Селивина Силивина Селявина Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина Настасья Никитична

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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