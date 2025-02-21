Дмитриева Екатерина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти24.07.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Дмитриев Гаврила Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1883
Рождение ребёнка
11.06.1884
Дочь: Дмитриева Акилина
Отец ребёнка: Сидоров Константин Евдокимов
Бракосочетание
12.05.1886
Смерть
24.07.1886
от оспы
Рождение ребёнка
04.04.1887
Дочь: Турбина Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Турбин Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
07.12.1888
Дочь: Турбина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Турбин Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
21.11.1891
Отец ребёнка: Мишкин Николай Лаврентьев
Рождение ребёнка
08.10.1894
Отец ребёнка: Мишкин Николай Лаврентьев