Дмитриева Екатерина Гаврилова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева Екатерина Гаврилова

Место рождения

Качезеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.07.1886

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Дмитриев Гаврила Дмитриев

Мать: не указана

Качезеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
09.01.1883

Муж: Сидоров Константин Евдокимов

Качезеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.06.1884

Дочь: Дмитриева Акилина

Отец ребёнка: Сидоров Константин Евдокимов

Качезеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
12.05.1886

Муж: Турбин Михаил Григорьев

Сюрьга 2-я, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
24.07.1886
от оспы
Рождение ребёнка
04.04.1887

Дочь: Турбина Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Турбин Михаил Григорьев

Сюрьга 2-я, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.12.1888

Дочь: Турбина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Турбин Михаил Григорьев

Сюрьга 2-я, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Мишкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Мишкин Николай Лаврентьев

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Мишкин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Мишкин Николай Лаврентьев

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

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