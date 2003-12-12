Шорникова (Гордеева) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1923
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорников Борис Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорников Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001