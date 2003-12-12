Шорникова (Гордеева) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорникова (Гордеева) Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1923

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Борис Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорников Борис Николаевич

Смерть
2001
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