Иллич-Свитыч Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иллич-Свитыч Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Станислав Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Нарциз-Анастасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иллич-Свитыч Адольф-Алоизий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно