Лодейщиков Прохор Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1763 ст.
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно