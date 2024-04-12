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Лодейщиков Прохор Иванов

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1742 и 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1739 г.р.

Жена

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: Лодейщиков Иван Иванов

Мать: Лодейщикова Евфимия Кондратьева

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова Екатерина Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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