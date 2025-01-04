Чуйкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чуйкина) Домна Чуйкина
Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйкин Сергей Чуйкин
Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйкин Виктор Чуйкин
Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1919
Сын: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин
Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович
Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно