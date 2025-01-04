Чуйкина Ирина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйкина Ирина

Чуйкина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйкин Алексей Чуйкин

Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чуйкина) Домна Чуйкина

Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйкин Сергей Чуйкин

Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйкин Виктор Чуйкин

Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1919

Сын: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

Отец ребёнка: Чуйкин Сергей Иванович

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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