Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Лукин

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукин

Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукин

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукин

Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Сын: Анфим Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукин

Рождение ребёнка
1743

Сын: Матвей Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукин

Смерть
Неизвестно

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