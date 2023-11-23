Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Лукин
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукин
Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукин
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукин
Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Сын: Анфим Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукин
Рождение ребёнка
1743
Сын: Матвей Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукин
Смерть
Неизвестно