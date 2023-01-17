Бударин Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1972
Отец: Бударин Виктор Евгеньевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности