Бударин Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударин Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1972

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1972

Отец: Бударин Виктор Евгеньевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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