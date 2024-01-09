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Бивалькевич Александр Илларионович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.08.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936

Отец: Бивалькевич Илларион

Мать: (Дольник) Макрина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бивалькевич) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бивалькевич Виктор Александрович

Мать ребёнка: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна

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