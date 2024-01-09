Бивалькевич Александр Илларионович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.08.1936
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936
Отец: Бивалькевич Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бивалькевич) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бивалькевич Виктор Александрович
Мать ребёнка: Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно