Вяткин Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1935

Дата смерти

21.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935

Отец: Вяткин Александр Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2013

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