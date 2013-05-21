Вяткин Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1935
Дата смерти21.05.2013
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935
Отец: Вяткин Александр Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2013