Буканбаев Шагит Байтурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканбаев Шагит Байтурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Буканбаев Нурулла Шагитович

Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна

Смерть
Неизвестно
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