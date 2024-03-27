Буканбаев Шагит Байтурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна
д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Буканбаев Нурулла Шагитович
Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна
д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буканбаева Ракия Шагангареевна
Смерть
Неизвестно