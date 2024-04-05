Тюрин Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Алексей Иванович
Мать: Тюрина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
25.06.1982
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Леонидовна
Смерть
Неизвестно