Тюрин Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Алексей Иванович

Мать: Тюрина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
25.06.1982

Сын: Тюрин Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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