Перваков Семен Саввов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Бракосочетание
10.10.1742
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Упоминание
1744
Рязанская губерния, деревня Тимшино | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Перваков Феофил (Феофан) Семенов
Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева
Смерть
1776