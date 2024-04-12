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Перваков Семен Саввов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Перваков Савва Матвеев

Мать: Первакова Степанида Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.10.1742

Жена: Первакова Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Упоминание
1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, деревня Тимшино | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Перваков Аким Семенов

Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Перваков Савва Семенов

Мать ребёнка: Первакова Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1776
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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