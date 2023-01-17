Пален Константин Иванович
Место рожденияс. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии
Дата рождения12.01.1833
Дата смерти02.05.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1833
с. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии
Место жительства
По 1853
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1855
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1864
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
02.05.1912
им. Гросс-Ауц, Туккумский уезд Курляндской губернии
Место жительства
По 1912
им. Гросс-Ауц, Туккумский уезд Курляндской губернии