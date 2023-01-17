Пален Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пален Константин Иванович

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Место рождения

с. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии

Дата рождения

12.01.1833

Дата смерти

02.05.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1833
с. Вишенки, Митавский уезд Курляндской губернии
Место жительства
По 1853
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1855
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1864
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
02.05.1912
им. Гросс-Ауц, Туккумский уезд Курляндской губернии
Место жительства
По 1912
им. Гросс-Ауц, Туккумский уезд Курляндской губернии
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