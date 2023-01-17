Гареева Абадия Шайхнуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева Абадия Шайхнуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Гареев Ишбулда Саетгалеевич

Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович

Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Хужатова Шамсия Саетгалеевна

Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович

Карабашево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мустафина Базия Сетгалеевна

Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович

Смерть
1932
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