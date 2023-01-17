Гареева Абадия Шайхнуровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Гареев Ишбулда Саетгалеевич
Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Хужатова Шамсия Саетгалеевна
Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович
Карабашево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мустафина Базия Сетгалеевна
Отец ребёнка: Гареев Саетгали Арсланович
Смерть
1932