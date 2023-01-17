Александров Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Петрович

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Место рождения

Хотилицы, Андреапольский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

08.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотилицы, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
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