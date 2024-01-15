Щенников Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щенников Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенников Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Щенникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Татьяна

Рождение ребёнка
01.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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