Щенников Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щенников Григорий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щенников Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Щенникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щенникова Татьяна
Рождение ребёнка
01.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щенникова Татьяна
Смерть
Неизвестно