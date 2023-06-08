Гиренко Демьян Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиренко Демьян Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиренко Никита

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Павел Демьянович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиренко Нина Демьяновна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Гиренко Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1961

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