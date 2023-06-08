Гиренко Демьян Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиренко Никита
Мать: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиренко Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиренко Нина Демьяновна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Гиренко Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1961