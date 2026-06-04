Андрей Кондратович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Кондратович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1830, Храброво, Талдомский, Московская область

умер 1851

Отец
Кондрат Олимпиевич1790 г.р.
Мать
Неонила Артемьевна1808 г.р.
Супруги
Вера Зиновьевна1830 г.р.
Дети
Мария Андреевна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кондрат Олимпиевич

Мать: Неонила Артемьевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Зиновьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Вера Зиновьевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
1851

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