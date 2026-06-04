Андрей Кондратович
мужской, родился 1830, Храброво, Талдомский, Московская область
умер 1851
ОтецКондрат Олимпиевич1790 г.р.
МатьНеонила Артемьевна1808 г.р.
Супруги
Вера Зиновьевна1830 г.р.
Дети
Мария Андреевна1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кондрат Олимпиевич
Мать: Неонила Артемьевна
Храброво, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Зиновьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Вера Зиновьевна
Храброво, Талдомский, Московская область
Смерть
1851