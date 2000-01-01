Добрынин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Добрынин Павел
Мать: Добрынина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно