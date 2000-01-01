Добрынин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Добрынин Павел

Мать: Добрынина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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