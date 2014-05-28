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Прокопьев Давид Фёдорович
Прокопьев Давид Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Прокопьев Фёдор Валерьевич
1983 г.р.
Мать
Прокопьева (Гармошкина) Наталья Геннадьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2014
Отец:
Прокопьев Фёдор Валерьевич
Мать:
Прокопьева Наталья Геннадьевна
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