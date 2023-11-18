Наседкина Дарья Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.
Дочь: Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович
Рождение ребёнка
23.11.1900 ст.
Сын: Наседкин Иннокентий Моисеевич
Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно