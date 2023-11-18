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Наседкина Дарья Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.

Дочь: Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.11.1900 ст.

Сын: Наседкин Иннокентий Моисеевич

Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Моисей Селиверстович

Смерть
Неизвестно
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