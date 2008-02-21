Симкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1938

Дата смерти

21.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938

Отец: Симкин Иван Васильевич

Мать: Симкина Анна Пахомовна

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Симкин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Симкина Мария Ивановна

Высокое, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1965

Сын: Симкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Симкина Мария Ивановна

Высокое, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина Мария Ивановна

Смерть
21.02.2008
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