Симкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1938
Дата смерти21.02.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938
Отец: Симкин Иван Васильевич
Мать: Симкина Анна Пахомовна
Рождение ребёнка
09.01.1959
Мать ребёнка: Симкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1965
Сын: Симкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Симкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симкина Мария Ивановна
Смерть
21.02.2008