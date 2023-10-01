Шейпа Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШейпа Юлия

Шейпа Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шейпа Александра

Отец ребёнка: Шейпа Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейпа Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супулов Сергей

Отец ребёнка: Супулов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супулов Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close