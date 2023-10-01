Шейпа Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шейпа Александра
Отец ребёнка: Шейпа Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейпа Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супулов Сергей
Отец ребёнка: Супулов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супулов Сергей