Шевалдин Дмитрий Осипов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.
Отец: Шевалдин Иосиф Павлов
Мать: Шевалдина Неонила
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: (Шевалдина) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: (Шевалдина) Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова
Смерть
Неизвестно