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Шевалдин Дмитрий Осипов

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Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.

Отец: Шевалдин Иосиф Павлов

Мать: Шевалдина Неонила

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Шевалдин Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: (Шевалдина) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: (Шевалдина) Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Шевалдина Анна Петрова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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