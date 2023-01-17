Назарова (Жаворонкова) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1938
Сын: Назаров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно