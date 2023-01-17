Назарова (Жаворонкова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Жаворонкова) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1938

Сын: Назаров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Назаров Михаил Васильевич

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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