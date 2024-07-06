Ярышева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1994
Сын: Ярышев Степан Владимирович
Отец ребёнка: Ярышев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.1995
Сын: Ярышев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ярышев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1998
Дочь: Ярышева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ярышев Владимир Сергеевич