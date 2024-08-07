Авдеева (Беспечная) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запорожцев Виталий Викторович
Отец ребёнка: Запорожцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запорожцев Валерий Викторович
Отец ребёнка: Запорожцев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запорожцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан