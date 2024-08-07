Авдеева (Беспечная) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Беспечная) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Беспечный Иван Александрович

Мать: Беспечная (Дорошенко) Мария Климовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запорожцев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Запорожцев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запорожцев Валерий Викторович

Отец ребёнка: Запорожцев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запорожцев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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