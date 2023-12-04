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Румянцева Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Румянцев Борис Иванович

Мать: Румянцева Клавдия Ермолаевна

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