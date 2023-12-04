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Румянцева Татьяна Борисовна
Румянцева Татьяна Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Румянцев Борис Иванович
1931 г.р.
Мать
Румянцева (Манькова) Клавдия Ермолаевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Румянцев Борис Иванович
Мать:
Румянцева Клавдия Ермолаевна
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