(Рогозина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Леонтий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рогозина) Анна
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рогозина) Пелагея
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Смерть
Неизвестно