Севальнева Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севальнева Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.2013

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2013

Отец: Севальнев Егор Александрович

Мать: Нуждина Анна

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