Гульсым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульсым

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Вафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахтямов Асхат

Отец ребёнка: Ахтямов Вафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Вафа

Смерть
1949
Китай
Причина смерти: Убийство
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