Гульсым
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтямов Вафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтямов Асхат
Отец ребёнка: Ахтямов Вафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтямов Вафа
Смерть
1949
Китай
Причина смерти: Убийство