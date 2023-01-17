Пасечник Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пасечник Семен Кузьмич
Мать: Пасечник Прасковья
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Пасечник Мария Тихоновна
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасечник Мария Тихоновна
Смерть
Неизвестно