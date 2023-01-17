Пасечник Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасечник Семен Кузьмич

Мать: Пасечник Прасковья

Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Пасечник Мария Тихоновна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасечник Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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